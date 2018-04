La légende du football argentin, Diego Maradona, est un fan de l’international sénégalais, Kalidou Koulibaly. Une admiration qu’il a toujours manifestée et qu’il a encore montrée lors de la victoire de Naples contre la Juventus, dimanche. Et quand l’unique buteur se nomme Kalidou Kalibaly, «Diego» a fêté la victoire avec le maillot du défenseur des Lions.

Diego Maradona a partagé sa joie de voir le Napoli s’imposer sur la pelouse de la Juventus (1-0) ce dimanche. Sur les réseaux sociaux, la légende du club a rendu hommage au buteur Kalidou Koulibaly en posant fièrement avec son maillot. «Nous avons un rêve dans le cœur.» Celui, pour Diego Maradona, de voir son Napoli remporter de nouveau un Scudetto, 28 ans après son dernier sacre. Et ce rêve n’est pas près de virer au cauchemar pour l’Argentin après la belle victoire de son ancien club sur la pelouse de la Juventus (1-0) ce dimanche, dans le match au sommet de la Serie A. Une rencontre qui a pourtant longtemps basculé vers un match nul et vierge.

Koulibaly, le héros de la soirée

Mais c’était sans compter sur un coup de tête aussi déterminé que dévastateur de Kalidou Koulibaly sur corner pour débloquer la situation à la 89e minute, offrant un succès ultra précieux aux Napolitains pour revenir à un point seulement du leader. Sur Facebook, Maradona a donc tenu à rendre hommage au buteur de la soirée, en posant fièrement avec le maillot du héros de la soirée. L’international sénégalais a lui confié sur Twitter : «Son immense joie d’avoir offert ce cadeau aux tifosi.» Sans toutefois perdre de vue l’objectif final. «Profitons de cette victoire… avant de penser dès ce lundi au prochain match.»

«Ce but est l’un des plus importants de ma carrière»

L’international sénégalais a exprimé toute sa fierté sur Mediaset Premium. «C’est un des buts les plus importants de ma carrière. Gagner ici, c’était une mission presque impossible. On l’a fait. On peut être fiers de nous et heureux», dira le défenseur napolitain. Avant d’ajouter : «On savait que c’était possible. On a toujours cru au Scudetto et on doit y croire jusqu’au bout. Nous savions que c’était un match très difficile et important, mais nous avons tout fait pour gagner, nous l’avons fait et nous pouvons être fiers de nous. La ville nous a mis le feu ces derniers jours et quand nous voyions tous ces fans nous accompagner à l’aéroport, cela nous rendait très heureux. Nous voulions les remercier et la meilleure façon de le faire était de gagner le match.» Un état d’esprit qui sera forcément bénéfique pour l’Equipe nationale, à moins de deux mois du Mondial russe.

wdiallo@lequotidien.sn