Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Me Sidiki Kaba, va diriger la délégation sénégalaise devant participer à la 37e session ordinaire du Conseil des droits de l’Homme de l’Onu qui s’ouvre lundi à Genève (Suisse), annonce un communiqué de son Cabinet. Selon le texte, cette session prévue pour se poursuivre jusqu’à mardi va examiner le rapport du Haut-commissariat aux droits de l’Homme, mais aussi d’autres questions thématiques parmi lesquelles l’Etat de droit dans le monde. La célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, l’intégration des droits de l’Homme, les droits de l’enfant, les droits des personnes handicapées, entre autres thématiques, seront également au menu de cette rencontre. A cette occasion, signale la même source, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur va animer une conférence avec le Club diplomatique de Genève sur le thème «Maintien de la paix et consolidation de la justice pénale internationale».

Le Sénégal est élu pour un mandat de trois ans au Conseil des droits de l’Homme de l’Onu le 16 octobre dernier, avec un score de 188 voix sur 193 pays votants.