Le Centre national de transfusion sanguine manque de sang et lance un Sos à toutes les bonnes volontés pour essayer de reconstituer ses stocks. Certains agitent l’idée de voir le couple présidentiel donner son sang devant les caméras pour encourager le citoyen lambda à les imiter. Reste à savoir si cela sera suffisant. Il y a une vingtaine d’années, à certaine période de l’année, le véhicule du centre se rendait au palais de la République pour recueillir le sang de Abdou Diouf et de Tata Elisabeth. Cela ne poussait pas les Sénégalais à plus de solidarité, car il en est du sang comme de bien d’autres domaines. Il y a beaucoup à faire pour gagner la confiance de nos concitoyens, et pour faire tomber les barrières de scepticisme quant à la portée de certains actes.