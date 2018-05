Limamou Diop Mbengue a bénéficié de la part de son ancien club, l’Atlético Madrid, un don en équipements sportifs destinés à son centre de formation, dénommé Del Bosque, basé aux Parcelles Assainies.

Recevant mardi dernier cet équipement sportif acheminé par des militaires espagnols, l’ancien joueur des Colchoneros, que l’ancien entraîneur de la Roja, Del Bosque avait sous ses ordres, a affiché toute sa satisfaction. «C’est l’Atlético Madrid qui nous a offert cet équipement sportif à travers sa Fondation», précise-t-il. Avant de poursuivre : «Ce n’est pas la première ni la deuxième fois qu’on reçoit de l’Espagne des équipements sportifs. Del Bosque et la Fédération espagnole de football l’ont souvent fait pour notre centre. Comme j’ai l’habitude de le dire, l’Espagne est le pays le plus solidaire au monde. On remercie les donateurs. Il n’y a pas un geste plus noble que celui-ci. Parce que ça bénéficie aux jeunes sénégalais. Ce soutien de l’Atlético Madrid est spontané.»

Composé de maillots, shorts, bas et blousons, ce matériel est d’une valeur de 5 millions francs Cfa, si l’on se fie au chiffre avancé par Limamou Diop Mbengue. Espérant disposer avec l’appui de l’Etat d’un terrain pour y aménager les installations pour son centre, Limamou souhaite qu’on lui octroie un bus pour transporter son équipe.

Il a dans la même foulée souhaiter «bonne chance» à son ancien club en vue de la finale de l’Europa League du 16 mai prochain contre l’Om.

