Pape Aliou Ndiaye ne devrait pas rester à Stoke City après la relégation de l’équipe en deuxième division. Le milieu international sénégalais a marqué les esprits dans les quelques mois passés chez les Potters.

Pape Alioune Ndiaye a signé à Stoke City lors du mercato d’hiver dernier. L’international Sénégalais a joué 13 matchs avec les Potters et inscrit 2 buts en Premier League. Malgré la relégation en Cham­pionship, Badou a toujours la cote en Europe. Grâce à ses performances, le Sénégalais est convoité par West Ham, Arsenal et Besiktas.

C’est West Ham qui s’est renseigné le premier sur l’international sénégalais. Les Hammers cherchent à remplacer Cheikhou Kouyaté sur le départ. Galatasaray est aussi sur les rangs pour rapatrier «PAN».

Après West Ham et Galatasaray, c’est au tour de Besiktas de s’intéresser au milieu sénégalais. L’équipe turque avait même envoyé des scouts pour superviser le Sénégalais et des négociations seraient déjà ouvertes. Pape Alioune Ndiaye a un profil très rare qui attire énormément les clubs. En effet, le club londonien d’Arsenal veut enrôler l’ancien pensionnaire de Diambars. Des recruteurs d’Arsenal se sont positionnés sur Badou qui souhaite aussi rester en Premier League. Pape Alioune Ndiaye est lié avec Stoke City jusqu’en juin 2022.

