Le 12 août prochain, Tanger accueillera la Supercoupe d’Espagne qui se jouera pour la première fois en dehors du territoire espagnol, au stade Ibn-Batouta.

La tribune Vip du grand stade de Tanger sera pleine de quelques invités de marque. Cette Supercoupe d’Espagne 2018 verra en effet la présence de plusieurs personnalités espagnoles.

Selon des sources de Le360 Sport, plusieurs ministres seront dans les tribunes, aux côtés des membres de la Fédération espagnole. Mieux encore, un astronaute s’est ajouté également à la liste des invités. Le patron de la Caf, Ahmad Ahmad, sera présent. Il ne reste plus que la confirmation du président de la Fifa, Gianni Infantino, et du sélectionneur national, Hervé Renard, pour que la boucle soit bouclée.

On s’arrache les tickets !

Concernant les tickets, jusqu’à aujourd’hui, près de 30 000 billets ont été écoulées. Un nombre qui risque d’augmenter dans les prochains jours. La direction de la Sonarges, société gestionnaire du grand stade de Tanger, a mis en place plusieurs points de vente afin de faciliter l’opération d’achat des tickets qui sont numérotés.

Selon des informations de Le360sport, la plus forte demande concerne les tickets de 350 DH, suivis par les deux autres catégories Silver de 900 DH et Vip qui coûte 2000 DH.

A noter que la Fédération espagnole de football a annoncé l’arbitre choisi pour arbitrer la Super Coupe d’Espagne. Ce sera le Madrilène, Del Cerro Grande, qui sera au sifflet.

Avantage historique au Barça

Depuis 2010, le trophée revient systématiquement au champion d’Espagne. Seule l’année 2015 a fait l’exception lorsque Bilbao a remporté le trophée face au…Barça. Le Fc Barcelone et le Fc Séville se sont croisés deux fois depuis la création de cette coupe en 1982, les Blaugranas l’emportant à chaque fois. Le Barça est d’ailleurs le club le plus titré de l’histoire de la compétition avec 12 sacres. Séville ne l’a remporté qu’une seule et unique fois en 2007. Lionel Messi, lui, est le meilleur buteur historique avec 13 réalisations.