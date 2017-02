Ils doivent être bien nombreux ceux-là qui aimeraient voir comment réagissent les joueurs camerounais qui ont refusé de prendre part à la Can que vient de remporter la sélection de leur pays.

La Bbc, le média public britannique, est allé dénicher pour eux Allan Nyom, l’un des joueurs qui ont refusé la sélection il y a un peu plus d’un mois. Dans une interview, le défenseur répond qu’il ne regrette pas d’avoir dit «non» au sélectionneur Hugo Broos.

«C’est vrai, au début je ne voulais pas y aller, mais après j’ai changé d’avis. Mais il le savait et il sait ce qu’il m’a dit, donc je n’ai pas de soucis, pas de regrets», a déclaré le sociétaire du club anglais de première division West Bromwich Albion. Il poursuit : «Si avant le tournoi, ils m’avaient dit : ‘’Le Cameroun va gagner et que vous ne faites pas partie de l’équipe’’, je ne me serais pas dérangé, car je suis heureux de jouer pour mon club. Il est beaucoup plus important pour moi.» Allan Nyom considère que sa présence à la dernière édition de la Can aurait pu «paralyser» sa carrière en club. Il en profite pour adresser ses «félicitations» à Hugo Broos.

Comme Allan Nyom, André Onana de l’Ajax d’Amsterdam, Guy Roland Ndy Assembe de Nancy, Maxime Poundjé de Bordeaux, Zambo Anguissa de Marseille, Ibrahim Amadou de Lille, Eric Maxim Choupo-Moting de Schalke 04, Joël Matip de Liverpool avaient refusé d’honorer à une convocation de l’Equipe nationale alors en pleine préparation de la Can 2017. L’ancien champion d’Afri­que camerounais, Patrick Mbo­ma, avait réclamé leur exclusion définitive.