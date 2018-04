Amara Traoré, l’ancien sélectionneur national suspendu pour un an après des incidents ayant émaillé le match Cosaan de Khombole à Assur de Richard-Toll, a été gracié par la Fédération sénégalaise de football (Fsf), samedi, lors de son Ag ordinaire. Quand le président de la Fédé, Me Augustin Senghor, a soumis le cas de l’ancien sélectionneur national, l’Ag a accepté la levée de la suspension. Tous les rapports des officiels de cette rencontre de National 2 (division 4) avaient fait part de l’implication de l’ancien sélectionneur national qui est conseiller technique de la direction du club d’Assur. Amara Traoré a toujours nié avoir été mêlé à ces incidents, expliquant surtout que c’est lui qui était la victime dans cette affaire. Au cours de l’Ag, l’ancien joueur de beach soccer, Ibrahima Bakhoum, qui avait été suspendu à vie après avoir fugué à l’issue d’une compétition internationale, a été également gracié. Sa suspension a été levée, a indiqué le président de la Fsf. Quant à la demande de réintégration de Ndar Académie Foot initié par l’ancien attaquant et sélectionneur national, Amara Traoré, le président de la Fsf a informé que son affiliation ne pouvait être acceptée alors que le principal responsable était suspendu. «Pour vous dire vrai, son cas ne pouvait même pas être étudié parce que l’initiateur avait été suspendu», a-t-il expliqué avant d’appeler à l’union de la famille du football national. «Nous devons taire les rancœurs et tirer dans le même sens», a-t-il insisté appelant les dirigeants et tous les acteurs à refuser de verser dans la violence.

Aps