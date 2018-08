El Hadji Diamé Dansokho veut collecter le maximum de signatures pour le candidat Macky Sall. Il l’a fait savoir en marge d’une Assemblée générale mardi dernier à Tambacounda. Il était question de définir avec son état-major, les responsables à la base et certains militants les stratégies à développer pour arriver à une victoire de leur candidat le 24 février prochain. Le président de l’Alliance Macky encore (Ame 2019) a réitéré sa volonté de ne rien laisser à l’opposition. «Grâce au régime de Macky Sall, beaucoup de localités de la région sont raccordées au réseau électrique, beaucoup de villages ont accès à l’eau et des pistes de production ont été réalisées. Quoi de plus normal que de soutenir le Président pour qu’il nous apporte davantage de réalisations», a déclaré M. Dansokho qui, cependant, a déploré l’état de la route Tambacounda-Bakel. «C’est un véritable calvaire. Si des solutions ne sont pas trouvées, elle peut être l’objet de conséquences fâcheuses pour le Président dans cette contrée du Boundou. Les populations sont fatiguées et meurtries par l’état de cette route. L’Etat doit y penser pour soulager les populations», alerte le leader de l’Ame 2019.

