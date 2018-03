Le service des Eaux et forêts, appuyé par les éléments de la Police nationale, a réussi un coup de maître. Ils ont interpellé 3 criminels de la faune. Il s’agit de 2 Sénégalais et d’un Guinéen. Ces malfrats détenaient par-devers eux des peaux de lion, de léopard, d’antilope et d’autres espèces en voie de disparition dans le parc.

La criminalité faunique est un phénomène en cours dans le pays. A chaque fois, ce sont des animaux, surtout en voie de disparition, qui sont sauvagement abattus dans le parc, soit pour leur peau soit pour leur chair ou leurs ivoires. Dans la nuit de ce mercredi à jeudi, les éléments du service des Eaux et forêts, commandés par le capitaine Mamadou Gaye, appuyés par les hommes du Commissariat urbain de Tambacounda, dirigé par Yahya Tamba, ont démantelé un grand réseau de criminels de la faune. Trois personnes ont été arrêtées. Il s’agit de braconniers qui détenaient par-devers eux des peaux d’espèces animales hyper protégées dans le parc. Dans les détails, le forestier en chef dans le département soutient qu’il s’agit de peaux de lion, de léopard, d’antilope, entres autres animaux se trouvant dans le parc. L’information leur a été filée par des éléments de l’Ong Wara qui s’active dans la protection des animaux et la lutte contre la criminalité faunique, explique le commissaire Tamba qui a conjointement mené l’opération avec les forestiers. M. Gaye poursuit : «Nous avons exploité ensemble la piste qui nous a menés vers ces trois personnes aujourd’hui mises hors d’état de nuire. Nous avons trouvé par-devers elles une importante quantité de peaux d’animaux qui sont hyper protégés et sont même en voie de disparition. C’est pourquoi nous les avons arrêtées et les remettrons au procureur. Cependant, une enquête est ouverte pour voir plus clair sur la situation qui est assez inquiétante.» Selon des informations reçues, les peaux d’animaux proviendraient du parc Niokolo Koba, mais aussi de la sous-région, notamment de la Guinée Bissau. La lutte se poursuivra avec l’Ong Wara qui a déjà signé un protocole d’accord avec le ministère dans le cadre de la protection des animaux contre les criminels de la faune.

