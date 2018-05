Le gars était excédé par le bouchon en formation sur l’autoroute. La radio donnait l’information sur la manifestation que prévoient de faire aujourd’hui des activistes sur l’autoroute à péage, qui protestent contre l’insécurité de la voie et la cherté du péage. Et l’automobiliste lâche : «Si on me demandait mon avis, on doublerait le tarif pour en finir avec certaines nuisances. Si cette autoroute est si encombrée à certaines heures, c’est que les prix sont très bas. Un péage, ce n’est pas une voie ordinaire pourtant.» C’était la preuve que les Sénégalais ne sont jamais d’accord entre eux.