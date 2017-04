Les quatre officiers tchadiens arrêtés pour l’assassinat de 10 militaires lors de l’attaque la semaine dernière d’un convoi qui les transférait vers la prison de Koro-Toro au Nord du Tchad ont été radiés de l’Armée.

Les militaires radiés sont le colonel Moussa Souleymane Bachar, désigné comme chef du groupement de la garde présidentielle, le capitaine Sébi Ahmat Beguera et les sous-officiers, adjudant Abderamane Djéroua Djikou et sergent Ousmane Youssouf Abakar, rétrogradés en deuxième classe, puis radiés des effectifs des Forces armées tchadiennes.

Les deux décrets signés du Président tchadien, Idriss Deby, ont été lus à la radio et à la télévision nationale lundi. Ils indiquent que ces quatre personnes interpellées au lendemain de la mort des 10 militaires à Massaguet dans la nuit de mardi sont immédiatement révoqués.

Bbc-Afrique