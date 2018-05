La commune de Tambacounda, à l’instar de Dakar, Saly Portudal, Touba, Thiès, entre autres, va maintenant se connecter au réseau mobile haut débit. La Sonatel vient de procéder au lancement de la connexion 4G, ce 30 mai, en présence du gouverneur, Bouya Amar, et du directeur de la Communication et des relations extérieures de la société de télécom.

Tambacounda est depuis hier connectée à l’Internet mobile haut débit. La Sonatel y a lancé la 4G, en présence du gouverneur de la région et des autorités de la boite. L’occasion a été saisie par les populations pour mieux échanger sur les avancées technologiques et sociales au profit de leurs collectivités locales. Doré­navant, leur a servi le directeur de la Communication et des relations extérieures, la 4G est disponible dans votre localité. Abdou Karim Mbengue expli­que que «Tamba est une ville carrefour et touristique. Ce qui fait d’elle le poumon économique du Sénégal oriental. C’est pourquoi, avec la 4G qui est un booster économique important dans la connectivité des acteurs socioéconomiques, les choses auront assurément des lendemains prometteurs. Le réseau mobile internet haut débit, attendu avec intérêt par les populations, va être d’une grande utilité pour l’une des régions les plus liées avec les pays frontaliers».

M. Mbengue informe que «les travaux d’extension du réseau sont en cours de manière très significative. La qualité du réseau dans la zone est l’une des meilleures, grâce aux nombreux investissements engagés dans la région». En effet, assure-t-il, «entre 2014 et 2018, plus de 10 milliards de francs Cfa ont été consentis dans la région par la Sonatel. Cet important investissement a permis à l’Etat, d’être en avance sur les délais d’atteinte de ses objectifs du Puma, à Tambacounda et Kédougou».

Aujourd’hui, se félicite M. Mbengue, «la Sonatel demeure le seul opérateur dans le pays à avoir déployé la 4G qui offre aux clients une meilleure connexion avec un débit très rapide. Grâce à la 4G, des fichiers peuvent être téléchargés à une vitesse 10 fois plus rapide. Mieux, elle offre la possibilité de regarder des vidéos en Hd».

Le gouverneur, qui a présidé la cérémonie, s’est réjoui de «cette belle initiative qui, à coup sûr, contribuera à booster l’économie locale, principalement constituée du secteur primaire». L‘administrateur civil recommande tout de même d’être prudent dans l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

afall@lequotidien.sn