Les rafales de vent d’avant-hier soir, accompagnées de poussière et d’une pluie, ont occasionné des dégâts énormes sur la piste et les avions qui étaient sur le tarmac de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). «Plusieurs avions de différentes compagnies aériennes ont été endommagés. Un Atr d’Air Sénégal (6V-AMS) a subi des dégâts importants qui le rendent indisponible, en Aog (Aircraft on ground)», informe la compagnie aérienne du Sénégal. Mais, précise-t-elle dans un communiqué, «le deuxième Atr est parfaitement opérationnel. Il n’a subi aucune avarie et permet à Air Sénégal d’assurer normalement ses programmes de vols».

Le vent fort et la poussière avaient interrompu pendant un moment les activités aéroportuaires. Sur des images, on voyait une piste inondée, des installations ayant subi la violence du vent. Une situation poussant certains à s’interroger sur la qualité de l’infrastructure aéroportuaire décrite par les responsables comme étant un hub en Afrique de l’Ouest.

dialigue@lequotidien.sn