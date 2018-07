De plus en plus de candidats à la Présidentielle se dévoilent. Chacun présente une mouture de programme dans laquelle la plus grosse part tient à l’échec du Président actuel, Macky Sall, auquel il est reproché plein de choses. Mais la chose qui intéresse le plus le consommateur sénégalais, à savoir la pénurie de l’eau, à savoir le conflit entre les commerçants locaux et la grande distribution d’Auchan… on ne les voit pas figurer parmi les points de campagne ; d’où la question du profane : Vivons-nous vraiment dans le même Sénégal, nos politiciens et nous ?