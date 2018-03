10 ans de prison ferme et 200 mille francs Cfa d’amende. C’est la sentence rendue hier par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès contre le maçon Abdou Seck dit Abdou Dieng, reconnu coupable de meurtre.

Il lui est reproché d’avoir, à Risso, dans la commune de Ngaye Mékhé, département de Tiva­ouane, le 3 septembre 2008, au cours d’une bagarre, commis un homicide volontaire sur la personne de Ousseynou Mbaye, lequel a succombé à ses blessures suite aux coups de barre de fer reçus sur une partie vitale du corps, notamment sur la tête. Ce jour-là, vers 21 heures, Serigne Fall s’est présenté à la Brigade de gendarmerie de Mékhé pour informer du décès du nommé Ousseynou Mbaye qui s’était violemment battu avec son collègue Abdou Dieng. Les deux tâcherons étaient engagés pour le débouchage d’une fosse septique dans la maison de M. Fall. Après le boulot, ils en sont venus aux mains. C’est ainsi que Abdou Dieng blessa grièvement Ousseynou Mbaye qui sera d’urgence évacué au Centre hospitalier régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès où il succombera à ses blessures. Une fois sur les lieux de la bagarre, les enquêteurs ont trouvé que le mis en cause s’était enfui. L’inspection permit de découvrir une pelle et un sceau contenant des outils que les deux protagonistes s’étaient servis pour le travail. Toutefois, les gendarmes n’ont relevé aucune trace de combat, ni de sang sur les lieux ou sur les outils.

Serigne Fall avait personnellement saisi le tâcheron Abdou Dieng qui s’était engagé à déboucher la fosse septique de son cousin Baba Fall. Le jour des faits, Abdou était accompagné d’une autre personne pour l’aider. Les deux avaient creusé un grand trou derrière les toilettes. Et à la pause, la femme de Baba Fall leur avait offert un repas. Un instant après, Modou Fall dit avoir entendu des cris et des hurlements provenant des lieux du débouchage. Et quelle ne fut sa surprise lorsque, arrivé sur place, il constate que Ous­seynou Mbaye était couvert de sang provenant de son crâne. A l’en croire, ce jour-là, c’est le blessé qui s’est déplacé pour aller prendre place à bord de la charrette requise pour son transport au district sanitaire de Mékhé, où le praticien, après consultation, avait ordonné son évacuation sur Thiès. Modou Fall précise avoir perdu de vue le mis en cause une fois sorti du district sanitaire. Abdou Dieng sera en cavale jusqu’au jour de son arrestation le 12 mai 2016. Devant la Chambre, il a nié les faits et soutenu «s’être bagarré avec la victime qui, un moment, a perdu le contrôle, trébuché sur la boue, avant de se cogner la tête sur la dalle de la fosse septique». Baba Fall, lui, affirme avoir contacté Serigne Fall pour le débouchage de sa fosse septique et qu’il était tombé d’accord avec le tâcheron Abdou Dieng sur le prix de dix-sept mille F Cfa. A sa grande surprise, cette nuit du 3 septembre 2008, son cousin est revenu l’aviser de la mort d’un des deux individus chargés dudit débouchage. La dame Mbayang Dieng, elle, estime que son fils Abdou Dieng avait quitté la maison familiale pour une destination qui lui est inconnue depuis le jour qu’il avait violenté un de ses amis.

Quant à la dame Ngoné Diouf, mère de la victime, elle allègue que son défunt fils, Ousseynou Mbaye, a été contacté par Abdou Dieng afin qu’ensemble ils débouchent une fosse au quartier Risso de Méckhé. Et d’indiquer que ce jour-là vers 17 heures, grande a été sa surprise de voir son fils conduit à la maison à bord d’un Taxi toujours par le même Abdou Dieng. Elle explique que son défunt fils, «qui n’avait aucune chance d’être sauvé parce que tragiquement atteint», lui avait fait part de la culpabilité de Abdou Dieng qui était l’auteur de ses blessures. «Ous­seynou, qui avait reçu les premiers soins à Thiès avant de succomber à ses blessures, m’avait révélé que l’une des causes de la bagarre était due à l’argent que le mis en cause lui devait, mais refusait de le payer», souligne la dame Ngoné Diouf. Elle dit : «Mon fils avait déclaré que Abdou Dieng l’avait frappé à coups de barre de fer alors qu’il lui réclamait sa part après les travaux pour lesquels il l’avait engagé.» Il résulte du certificat de genre de mort en date du 6 septembre 2008, dressé par le Dr Isidore A. Boye de l’hôpital Aristide Le Dantec, que le nommé Ousseynou Mbaye est décédé à la suite d’un poly-traumatisme avec hémorragie interne et externe.

L’avocat général, Cheikh Ndiaye Seck, disqualifiant les faits de meurtre en coups et blessures volontaires ayant entraîné mort d’homme, a requis la peine de 7 ans de prison ferme et une amende de 2 millions F Cfa. Le président de la Chambre, Modou Mar Ndiaye, a prononcé la peine de 10 ans de prison ferme et 200 mille francs Cfa d’amende contre Abdou Seck dit Abdou Dieng.

