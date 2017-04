Les deux frères ennemis thiessois, Talla Sylla et Yankhoba Diattara, ne ratent aucune occasion pour se tirer dessus. Invité de l’émission Ça me dit Mag de la 2STV, samedi en direct de Thiès, le rewmiste a sévèrement taclé le maire. Le premier vice-président du Conseil départemental de Thiès, qui théorisait sur «la trahison de Talla Sylla envers Idrissa Seck», a accusé M. Sylla d’être de mèche avec Macky Sall qui lui aurait offert «une voiture 4X4» et de «l’argent». Avant lui, le présentateur de l’émission, Pape Alé Niang, avait invité quelques minutes auparavant le premier magistrat de la ville de Thiès sur le même plateau. Ce dernier a indiqué au journaliste avant de partir : «Il faut poser des questions à Yankhoba Diattara sur sa gestion et le rapport de l’Inspection générale d’Etat (Ige).» Répon­dant à cette question, plus tard, Diattara a expliqué au journaliste qu’il est «blanc comme nei­ge».

