140 professeurs d’éducation physique du Centre national d’éducation physique et sportive (Cneps) de Thiès étaient en sit-in, hier, devant les locaux dudit centre pour réclamer leur recrutement et leur affectation dans la fonction publique. Une énième manifestation qui entre dans le cadre de leur plan d’action entamé depuis décembre 2013. «Nous continuons de lutter pour notre recrutement à la fonction publique 3 ans après l’obtention de nos diplômes. Nous voulons que justice se fasse», a laissé entendre le porte-parole de ces professeurs d’Eps sortant du Cneps, Moustapha Badji. Pour le professeur, «nous avons été formés et nous avons notre diplôme. Au même moment, s’est-il offusqué, il y a des gens qui enseignent et qui n’ont même pas de diplôme». Devant l’indifférence des autorités compétentes, les 140 professeurs issus des trois promotions de l’école menacent de faire une grève de la faim en janvier prochain.

nfniang@lequotidien.sn