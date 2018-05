Le Mondial en Russie est un des événements les plus importants au niveau mondial. De par le spectacle, mais aussi la présence de footballeurs de renom et des entraîneurs reconnus, percevant des salaires mirobolants pour guider leurs équipes respectives jusqu’à la victoire finale.

Le média Zoomin Tv a publié une liste avec les salaires des techniciens présents à la Coupe du monde. Et il existe une grande différence entre le haut du classement et son bas.

Le classement est mené par Joachim Löw, à la tête de la sélection allemande. Il perçoit un salaire annuel de 3,8 millions d’euros. Didier Deschamps, coach des Bleus, suit de près, aux côtés de Tite (Brésil). Les deux entraîneurs perçoivent 3,4 millions d’euros tous les douze mois de travail.

Le quinté est complété par le sélectionneur espagnol, Julen Lopetegui et ses 2,9 millions d’euros annuels, et le Russe Stanislav Cherchesov avec 2,5 millions d’euros.

Aliou Cissé, les coaches de la Pologne et de la Serbie loin derrière

Trois sélectionneurs présents au Mondial en Russie touchent moins de 300 mille euros : Aliou Cissé (Sénégal), Adam Nawalka (Pologne), et Madden Krstajic (Serbie).