Pointe-Noire commence à devenir le cimetière des Sénégalais partis chercher fortune, mais reviennent les pieds devant. Dans la nuit du jeudi à vendredi, Hamdou Toumani Diop a été assassiné, moins d’une semaine après la mort tragique de Hassane Ba. «Le gouvernement condamne vigoureusement ce meurtre. Le consul général du Sénégal à Pointe-Noire a été immédiatement demandé d’ouvrir une enquête impartiale pour déterminer les causes et circonstances du décès de notre compatriote et d’apporter toute l’assistance nécessaire pour le rapatriement du corps», exprime le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.