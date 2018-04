L’Allemand, Jan-Niklas Jünger, a remporté ce jeudi la 5ème étape du Tour cycliste du Sénégal 2018 mettant ainsi fin à la domination de l’Algérien Youcef Reguigui, vainqueur des trois premières étapes, indique le Comité d’organisation de la course. L’Algérien qui garde le maillot jaune ne devance toutefois le Burundais Bonaventure Uwizeyimana que de 14 secondes, précise la même source. Soixante-cinq coureurs ont pris le départ de cette étape Thiès-Ndangane longue de 158,2 kms. Selon le communiqué du Comité d’organisation, «une échappée au long cours se forma dès les premiers kilomètres de course avec Mohamed Bouzidi (Sovac Natura4ever), Médéric Clain (Club de La Défense), Janvier Hadi et +Uwiduhaye+ (Equipe nationale du Rwanda), Bryan Van Rutten (Global Cycling Team), Aziz Nikiema et Souleymane Kone (Equipe nationale du Burkina Faso), ainsi que Alexandre Latil et Michael Dalterio (Vélo Sélect Apogée)». «L’écart atteignit les deux minutes avant de redescendre et d’osciller constamment entre une minute et une minute trente», rapporte le communiqué précisant que les coureurs de Sovac-Natura4ever, avec l’aide des membres de l’Equipe nationale du Burkina Faso, ne ménagèrent pas leurs efforts pour revenir sur les 9 hommes de tête. «La jonction avec les hommes de tête s’opéra au km 75. Mais c’est au km 81 que se dessina l’échappée qui devait aller au bout, lorsque Jan-Niklas Jünger (Team Embrace the World), Jean-Paul René Ukiniwabo (Equipe nationale du Rwanda), et Seydou Bamago (Equipe nationale du Burkina Faso) sortirent du peloton», relève le communiqué. Ces trois hommes seront rejoints par le Rwandais, Bonaventure Uwizeyimana. «Dans le quatuor de tête, les coureurs rwandais tentèrent d’aller gagner l’étape, profitant de leur supériorité numérique, mais c’est finalement l’Allemand Jan-Niklas Jünger qui tira son épingle du jeu et s’imposa devant Bonaventure Uwizeyimana et Seydou Bamogo», précise le Comité d’organisation faisant le compte rendu de la course de la journée. Si Youcef Reguigui conserve le maillot jaune, il ne précède maintenant au classement général le Rwandais Uwizeyimana que de quatorze secondes. La 6ème étape reliera Ndangane à Ngueniene et elle est longue de 114, 9 km.