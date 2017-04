C’est l’Algérien Islam Mansouri qui étrenne désormais le maillot jaune de leader au classement général du Tour du Sénégal 2017. Le coureur de Vélo club sovac a endossé ses nouvelles responsabilités ce vendredi à l’issue de la 7è étape de la compétition. Une étape qui a conduit le peloton de Somone à Nga­parou (150 km). C’est le Belge Mathias Leglet qui s’est imposé en 3h 16 min 58 s, devant le Français Médéric Clain et le Britannique Wilson Renwick. Gros changement donc au classement général avec Mansouri qui devance désormais Clain et l’Allemand Carstensen. C’est ce dernier qui a remporté l’étape 6 jeudi entre Kaolack et Joal (142, 5 km), devant Mohamed Bou­zidi, désormais ex maillot jaune et le Français Dimitri Ilongo. Dernière étape ce samedi du Tour du Sénégal 2017 à Dakar lors d’un critérium de 91 km.