Six coureurs cyclistes maliens prendront part, du 22 au 29 avril, à la 16e édition du Tour du Sénégal dont le circuit comprend huit étapes et long de 1108 km, a appris la Pana jeudi (hier) de source sportive, à Bamako. Ces coureurs sont : Oumar Sangaré, champion du Mali en titre, Yaya Diallo, maillot jaune du Tour du Mali 2017, Arouna Togola, Sidiki Diarra, Yacouba Togola et Adama Kouyaté.