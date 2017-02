La subdivision des douanes de Kaolack et Fatick (centre) a saisi au cours du second semestre de 2016, «près de mille kilogrammes» de chanvre indien, a annoncé mercredi son chef, le Colonel Abdoulaye Ndiaye. Selon lui, les douaniers affectés à cette subdivision ont aussi saisi «une importante quantité de médicaments contrefaits» du­rant la même période. «Pour l’essentiel, ce sont des saisies effectuées par les unités de surveillance des douanes réparties dans les régions de Fatick et Kaolack, et une quantité non négligeable, qui a été saisie par des unités de la police et de la gendarmerie» dans ces mêmes régions, a-t-il dit lors d’un point de presse tenu en prélude à la célébration, jeudi, de la Journée internationale des douanes. «Cette saisie de chanvre indien donne une idée de l’importance de ce trafic dans les régions du centre», a souligné le Colonel Ndiaye, ajoutant que «les douanes ne peuvent pas avoir la prétention de lutter seules contre le trafic de drogue».

«Il faut que les populations sachent que le trafic de drogue est devenu un phénomène de société. Il faut que chacun y mette du sien, pour qu’on puisse ensemble, avec les forces de sécurité, réduire ce type de trafic à des proportions faibles», a-t-il poursuivi. Les activités marquant la célébration de la Journée internationale des douanes porteront cette année sur «l’analyse des données au service d’une gestion efficace des frontières». La subdivision des douanes de Kaolack et Fatick a décidé, à l’occasion de cette célébration, d’incinérer jeudi des produits prohibés, qui ont été saisis par ses agents.

Aps