Quel été pour le latéral droit Moussa Wagué (19 ans) ! Devenu le plus jeune buteur africain dans l’histoire de la Coupe du monde en juin, l’international sénégalais a officiellement rejoint le Fc Barcelone vendredi.

Quasiment inconnu il y a deux mois encore, Moussa Wagué (19 ans) vient de changer de dimension en l’espace de quelques semaines. Convoqué pour le Mondial 2018 par Aliou Cissé, le latéral droit du Kas Eupen a démarré les deux premiers matchs comme titulaire, à la surprise générale. Et lors du deuxième, face au Japon (2-2) le 24 juin, l’ancien joueur de l’Académie Aspire s’est même payé le luxe de marquer pour devenir le plus jeune buteur africain dans l’histoire de la compétition à 19 ans et 263 jours, devant le Ghanéen Haminu Draman qui avait 20 ans et 82 jours lorsqu’il a marqué face aux Etats-Unis en 2006.

Mais la belle histoire ne s’arrête pas là pour Wagué. Malgré la douloureuse élimination au premier tour, ses performances en Russie ont en effet tapé dans l’œil d’un cador européen, le Fc Barcelone ! Au fil des jours, ce qui ne semblait être qu’une rumeur assez farfelue s’est confirmée et vendredi le club catalan a officialisé la signature du Lion de la Téranga.

«Le Fc Barcelone et le Kas Eupen ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Moussa Wagué, qui signera son contrat avec le club blaugrana dans les prochains jours», ont annoncé les Blaugranas dans un communiqué. «Wagué, qui a passé la visite médicale au sein des services médicaux du Fc Barcelone vendredi matin, s’entraînera pour la première fois avec ses coéquipiers samedi matin à la Ciutat Esportiva Joan Gamper.»

Le Sénégalais évoluera dans un premier temps avec la réserve. Mais, à terme, il a été recruté pour concurrencer Nelson Seme­do dans le couloir droit en équipe A afin de permettre à Sergi Roberto de retrouver l’entrejeu. Beau programme en perspective !

Afrik-foot