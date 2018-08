Selon le quotidien sportif espagnol Marca, l’Inter Milan et le Real Madrid seraient en guerre à cause des agents du milieu de terrain merengue Luka Modric. Le club de la capitale espagnole essaie actuellement d’éviter un départ du joueur croate en Italie à la Cristiano Ronaldo, qui a rejoint la Juventus Turin il y a quelques semaines.

Florentino Perez a même déclaré depuis Miami que si Modric devait partir il le ferait «pour pas moins d’un euro des 750 millions de sa clause». Le quotidien généraliste El Mundo précise que Madrid en veut énormément à Vlado Lemic et Predrag Mijatovic, les agents de Luka Modric.

Les dirigeants merengues ne comprennent pas le silence du joueur et les agissements de son entourage. Le joueur avait dit à son club qu’il n’allait pas partir cet été, mais laisse dans le même temps ses agents agir dans l’ombre et son retour au centre d’entraînement de Valdebebas, prévu ce mercredi, devrait appor­ter des éclaircissements à cette affaire. Luka Modric serait ainsi attendu à la fois par le président Perez et le coach Julen Lopetegui pour une explication de texte.

Madrid réfléchit à l’option de dénoncer l’Inter Milan dans le cadre du Fair Play Financier en cas d’approche non-sollicitée sur le Croate toujours selon les médias ibériques. Le Real mettrait ainsi en lumière un deal de sponsoring instigué par les investisseurs chinois à la tête de l’Inter. Une pratique interdite par le Ffp comme le précise El Mundo.