Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre une véritable révolution en interne l’été prochain. Le premier changement important décidé par les dirigeants du club devrait concerner l’entraîneur. En fin de contrat, Unai Emery va certainement être remercié et remplacé. Le nom de Antonio Conte revient régulièrement pour le remplacer. L’entraîneur italien serait séduit par le projet parisien. Et il aurait d’ailleurs déjà évoqué le prochain mercato du club parisien. Conte aurait six noms en tête pour renouveler l’effectif parisien. Et dans sa short-list, il y a le défenseur international sénégalais, Kalidou Koulibaly, informe le site buzzsport.fr visité par Senego.

Dans les buts, il aimerait faire venir le prodige italien, Gianluigi Donnarumma. En défense, le Sénégalais Kalidou Koulibaly (Naples) et Alex Sandro (Ju­ventus) sont sur ses tablettes. Alors qu’au milieu de terrain, ses deux anciens joueurs, Paul Pogba et Arturo Vidal sont aussi sur sa liste. L’attaquant du Torino, Andrea Belotti, lui plaît également.