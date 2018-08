Le Barça a annoncé de manière officielle la signature du jeune sénégalais, Moussa Wague, qui débarque au Camp Nou en provenance du Kas Eupen.

Le latéral droit de 19 ans est désormais un joueur du Fc Barcelone, comme l’a indiqué le club catalan dans un communiqué. «Le Fc Barcelona et le Kas Eupen sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Moussa Wagué, en attendant la signature du contrat, qui aura lieu dans les prochains jours. Wagué, qui a passé les tests médicaux appropriés dans les services médicaux du Fc Barcelone ce vendredi matin, s’entraînera pour la première fois avec ses coéquipiers ce samedi matin à la Ciutat Esportiva Joan Gamper», a indiqué le Fc Barcelone.

Sport annonçait hier que le Sénégalais était à Barcelone pour passer sa visite médicale. En principe, Wagué va rejoindre l’équipe B du Fc Barcelone pour tenter poursuivre la progression qu’il a montrée en Belgique avec le Kas Eupen.

Le défenseur droit a disputé 23 matchs en deux saisons dans le championnat belge et 20 en seconde division belge. Mais c’est surtout son rôle à la Coupe du monde avec la sélection sénégalaise qui a attiré l’œil des Catalans. Il a en effet été très bon en Russie, en parvenant à marquer un but avec les Lions de la Teranga. Wagué sera le troisième Sénégalais a arboré les couleurs du Barça après Diawandou Diagne (2014-2017). Le binational Diao Baldé Keïta était aussi passé à l’école catalane.

Le plus jeune africain à marquer en Coupe du monde

En deux saisons en équipe première du Kas Eupen (2016/17 et 2017/18), le Sénégalais a disputé 23 matchs dans le championnat belge et 3 en Coupe de Belgique. Il a aussi joué 17 matchs de play-offs en Europa League. Avant d’arriver en Belgique, Wagué a été formé au sein de l’Académie Aspire. Il s’est fait remarquer lors de la Coupe du monde 2018 avec le Sénégal, compétition durant laquelle il a été titulaire à deux reprises et a disputé 15 minutes de la troisième rencontre. Il a notamment marqué face au Japon, devenant ainsi le plus jeune africain à marquer en Coupe du monde (à seulement 19 ans, 8 mois et 20 jours).