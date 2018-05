Pour les besoins de la Coupe du monde, la compagnie sénégalaise, Transair, a offert trois billets d’avion à l’Association nationale de la presse sportive (Anps) et 5 millions Cfa aux supporters. Un soutien de taille pour les deux entités qui auront l’opportunité, respectivement de couvrir et d’encourager les Lions au Mondial russe.

«C’est un honneur et un agréable devoir de recevoir tout ce beau monde dans nos locaux. Mais également un devoir patriotique qui incombe à tous les Sénégalais», dira le commandant Alioune Fall, Président-Directeur général de Transair, espérant une continuité dans la collaboration avec les deux parties.

Le choix du 12e Gaindé, selon lui, s’explique par «son rôle de porte-étendard du Drapeau national et de son engagement sans faille à toujours accompagner et galvaniser les sportifs sénégalais vers le succès». Quant à l’Anps, il s’agit de son «rôle de veille et d’alerte dans toutes les conquêtes sportives du Sénégal par des analyses et critiques positives», souligne le commandant Fall.

Un geste très bien apprécié par le président de l’Anps, Abdoulaye Thiam, qui a tenu à magnifier l’effort des responsables de Transair.

En l’absence du ministre des Sports, c’est son directeur de Cabinet qui a adressé les remerciements de l’Etat à l’équipe du commandant Fall. «Un homme de passion, de défi, un patriote qui a répondu à l’appel du président de la République», témoigne Ibra­hima Ndao qui a exhorté les autres entreprises «à soutenir l’Equipe nationale pour le Mondial».

Compagnie privée 100% sénégalaise, Transair, c’est 10 ans d’expertise dans le domaine du transport aérien, 90 000 passagers par an, 60 vols par semaine, dont 40 à l’intérieur du Sénégal. «Avec pour ambition de toujours participer activement à la volonté de l’Etat du Sénégal, de développer le réseau aérien à l’intérieur du Sénégal, et de faire de Dakar, le premier Hub sous régional dans le sillage de cette importante réalisation qu’est l’aéroport international Blaise Diagne.»

wdiallo@lequotidien.sn