Honteusement éliminée en quart de finale de la Can 2015 par la Guinée Equatoriale en raison d’un arbitrage scandaleux, la Tunisie cherchera à faire au moins aussi bien au Gabon du 14 janvier au 5 février prochains lors de l’édition 2017, a affirmé le sélectionneur des Aigles de Carthage, Henri Kasperczak. «Le premier objectif, c’est celui de la qualification pour les quarts de finale. Pour cela, il est impératif de réussir de bonnes performances au premier tour, à même de conforter le moral de l’équipe et de la motiver pour le reste du parcours», a indiqué le technicien franco-polonais mardi en dévoilant sa pré-sélection pour la compétition. «La tâche ne sera pas facile dans un groupe B relevé et composé également des sélections du Sénégal, de l’Algérie et du Zimbabwe qui seront renforcées par des joueurs de grande valeur, en particulier le Sénégal», a-t-il ajouté, se disant «impressionné par le nombre de joueurs de la sélection du Sénégal qui sont titulaires dans les meilleurs clubs européens».

