Le Comité directeur du Saltigué n’a pas tardé à réagir à l’ultimatum lancé par d’anciens footballeurs pour la tenue de l’Ag du club ce mois-ci. Une date à laquelle ne se tiendra point l’Ag, d’après le Comité directeur. Lors d’une rencontre avec la presse mercredi au terrain d’entrainement de Diokoul, Arona Bathily, président de la section de football, annonce plutôt la tenue à la fin de la saison.

«De grands joueurs mais de piètres dirigeants.» C’est ainsi que Arona Bathily, président de la Section de football du Saltigué, a qualifié les anciens footballeurs qui exigent la tenue de l’Assemblée générale du club en avril. «Parmi ces personnes-là, il n’y a qu’un seul membre du Cd et il s’agit de Abdoulaye Sène. Tous les autres ne sont pas membres du Comité directeur et ne sont même pas membres du Comité exécutif de la section de football», a-t-il poursuivi dans sa charge frontale. Entouré de membres du Comité directeur et des présidents des autres sections, M. Bathily a cristallisé pour le moment les priorités sur la participation aux compétitions nationales. «Aujourd’hui, notre priorité dans le football, c’est d’accompagner l’équipe qui est classé 2ème à une journée de la fin pour qu’elle gagne son dernier match afin de prétendre à la montée. Nous sommes beaucoup plus concentrés sur les résultats que sur des détails», a-t-il réagi, mercredi, tout en affirmant que «le Comité directeur, en relation avec les différentes sections, a décidé de tenir l’Assemblée générale à la fin de toutes les compétitions dans lesquelles prennent part les sections du club». Ce, d’après son dire, même si la Fédération sénégalaise de football doit aller en Ag. A l’en croire, la participation même de ces anciens joueurs incriminés à l’Assemblée générale calée «entre août et octobre» serait plus qu’hypothétique. «Je ne pense pas que des gens qui ne sont pas membres du Comité directeur, qui ne cotisent pas parce qu’aussi, même si on dit Assemblée générale, je veux vous rappelez qu’elle est composée des membres à jour de leur cotisation», a-t-il laissé entendre, les disqualifiant par le fait de pouvoir «fixer date pour une Assemblée générale».

La volonté d’aller en Assemblée générale en avril, M. Bathily, sans citer de noms, la met à «l’agenda d’hommes politiques en manque de base qui se cachent derrière des gens parce que, disent-ils, ils sont candidats à la Fédération de foot et que le Saltigué refuse de leur donner le mandat». Tout en réfutant les allégations de «sept années sans Ag», le président de la Section football précise que la légalité prévaut au club. «Nous avons tenu une Ag il y a quatre ans et le mandat se termine cette année», a-t-il précisé, assurant que des «assemblées pour le bilan ont été faites pour évaluation et les comptes remis à qui de droit». Birane Seck, président de la Section basket, Madiop Diallo du handball, Alioune Sène de l’athlétisme, ainsi que d’autres membres du Cd ont pris part à la rencontre qui s’est tenue au terrain d’entrainement de l’équipe de football à Diokoul Kao (Rufisque Ouest).

abndiaye@lequotidien.sn