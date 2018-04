Après avoir longtemps cheminé avec Macky Sall, les leaders de la Ld commencent à tourner le dos au chef de l’Etat. Sans doute parce qu’ils se rendent compte qu’ils ne peuvent plus rien espérer de lui, Abdoulaye Bathily et Mamadou Ndoye ne mâchent plus leurs critiques. Alors que le juge Hamidou Dème va renforcer le camp des opposants non-encagoulés, Macky Sall va devoir inscrire parmi ses urgences d’apprendre cette prière : «Mon Dieu, protégez-moi de mes amis, de mes ennemis, je me charge !»