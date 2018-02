Le Mortal Kombat entre «le Macky» et «le Pays» (Rewmi), ne supporte pas l’indifférence et l’indécision, bien que tous ceux qui voudront y prendre position risquent de le regretter amèrement. La première victime est en voie d’être le maire de Thiès, Talla Sylla. Ancien allié de Idrissa Seck, qui lui a permis d’accéder au fauteuil municipal, il s’est empressé de trahir son mentor local, pour s’attirer les bonnes grâces du Président Sall. Au vu de la levée des boucliers provoquée par cette décision, on se demande s’il ne sera pas la première victime de la grande querelle entre le Mara et son ancien «boy» (petit).