L’heure de la rupture est arrivée entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Malgré leurs profonds différends, les tensions et les ressentiments ces derniers mois, les deux hommes avaient eu à cœur de maintenir les apparences de leur union. C’en est désormais terminé. Au lendemain de leur rencontre glaciale et expéditive d’une petite quinzaine de minutes mercredi 8 août, à la résidence du chef de l’Etat à la Riviera, un quartier d’Abidjan, le chef du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci) a acté leur divorce dans un communiqué.

Dans ce texte ferme et virulent, Bédié dénonce la constitution du parti unifié lors d’une Assemblée générale qui s’est tenue le 16 juillet, à laquelle il avait refusé de s’associer.

jeuneafrique.com