Les 21 et 22 juillet prochain, le Sénégal reçoit le Président chinois Xi Jinping. En prélude à cette visite, des aspects de la culture chinoise seront mises en valeur. Ainsi, l’ambassade de la Chine à Dakar annonce le lancement à Dakar du Projet de diffusion des films et séries télévisées chinoises en Afrique francophone. Dans le cadre de ce projet, une Semaine du cinéma chinois est prévue sur la chaîne de télévision sénégalaise, la Rts. Prévue du 11 au 17 juillet, cette semaine permettra au public sénégalais de s’imprégner de la culture chinoise à travers la diffusion à partir du 21 juillet de la série chinoise La famille heureuse de Jin. Toujours dans le cadre de cette semaine, 12 films chinois seront projetés avec des camions-cinéma dans 7 villages du pays.

Selon l’ambassade, ces villages comptent parmi les 300 qui bénéficient du projet de coopération sino-africaine «Accès à la Tv satellite pour 1 000 villages africains». Selon l’ambassadeur chinois Zhang Xun, les installations qui permettront à ces villages reculés d’accéder à la télévision sont déjà en place et l’inauguration ne devrait plus tarder. En plus de ce volet cinématographique, la Chine va également être à l’honneur au Musée des civilisations noires. Une exposition sur des livres de la Chine y est prévue du 19 juillet au 5 août. Quant à l’Ecole nationale d’administration du Sénégal (Ena), elle abritera un symposium le 19 juillet sur «Les pensées de Xi Jinping sur la réduction de la pauvreté et la coopération au développement sino-africain».

mamewoury@lequotidien.sn