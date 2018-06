Leroy Sané, international allemand dont le père est sénégalais, ne figure pas sur la liste des 23 joueurs sélectionnés par l’entraineur de la National Manchaft, Joachim Low, pour la Coupe du monde en Russie (14 juin – 15 juillet), ont rapporté lundi plusieurs médias.

L’ailier de 22 ans a pourtant été crédité d’une bonne saison avec son club de Manchester City (élite anglaise) dont il a été l’un des hommes forts tout au long de la saison. Il a fait partie des joueurs majeurs sur lesquels s’est appuyé l’entraineur espagnol Pep Guardiola pour mener cette équipe à un nouveau titre de champion d’Angleterre.

Le fils de l’ancien international sénégalais, Souleymane Sané, fait partie des quatre joueurs recalés par le sélectionneur de l’Equipe championne du monde en titre.

Bernd Leno, Jonathan Tah et Nils Petersen ont aussi été recalés tandis que des joueurs moins en vue avec leurs clubs feront partie du voyage en Russie, à l’image notamment de Kevin Trapp et Julian Draxler, qui évoluent au Psg, en France.

En Allemagne, le débat est ouvert. En Angleterre, et même ailleurs en Europe, l’étonnement est par contre total. Plusieurs journalistes anglais, qui ont vu évoluer Sané avec Manchester City tout au long de la saison, sont choqués de la décision de Löw et le font savoir à travers des tweets notamment. «Are Germany in-Sane», s’étonne le Daily Mirror dans un jeu de mots (est-ce que l’Allemagne est folle ?). Certains fans allemands sont tout autant déboussolés par le choix de Löw, en raison principalement de l’excellente saison réalisée avec Manchester City. C’est là que le bât blesse. Oui, Sané a beaucoup progressé avec Guardiola et a ajouté de l’efficacité à son jeu cette saison. Mais en sélection, ce n’est pas la même histoire. En 12 rencontres disputées, il affiche un bilan trop fade (1 passe décisive, 0 but) et ne colle pas au système du sélectionneur.

Nos confrères allemands de Fussball Transfers ont alimenté le débat à travers leur analyse de la situation. Mauvaise adaptation au jeu de l’Equipe nationale, performances décevantes pour certains. Pour d’autres, se priver d’un tel talent relève presque de «la négligence», tant Sané est considéré comme le footballeur le plus talentueux du pays.