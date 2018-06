La réélection du Président Macky Sall était au cœur de la rencontre politique organisée ce week-end par Aminata Angélique Manga à Séléky dans la commune d’Enampore. La responsable apériste a scellé un pacte avec les populations du Mof Avvi dans ce sens.

Jadis chasse gardée de l’opposition, la zone territoire du Bandial qui polarise la commune d’Enampore était réputée être une zone réfractaire à l’autorité. Une position illustrée par son ancrage à l’opposition et notamment le Pds ces dernières années. Mais pour la responsable apériste, c’est à la faveur de sa rentrée en politique avec son équipe, ses collaborateurs et les membres de Benno bokk yaakaar que la tendance est renversée aujourd’hui dans le royaume du Mof Avvi. Une contrée qui a viré depuis les dernières Législatives dans l’escarcelle de Bby. Et c’est fort de ce succès dans toute la commune d’Enam­pore que Aminata Angélique Manga est venue ce week-end dire merci aux populations et solliciter également leur soutien pour la réélection au 1er tour de son candidat, le Président Macky Sall. Cette rencontre organisée à Séléky et rehaussée par la présence de plusieurs responsables de l’Apr et de ses alliés a connu une forte mobilisation des populations. «Il s’est agi pour nous de venir vous dire que nous sommes là pour vous et que nous allons continuer, au nom du gouvernement et du chef de l’Etat, à travailler davantage pour satisfaire vos besoins parce que vous le méritez», a soutenu celle qui est surnommée par les siens la «Princesse du Mof Avvi».

En marge de ce meeting, la ministre de l’Economie solidaire et de la microfinance a ensuite brandi une palette de réalisations de l’Etat dans le Bandial, fruit d’un plaidoyer qu’elle a, dit-elle, porté depuis belle lurette. Elle cite la réception d’une ambulance médicalisée, le barrage de Kameubeul, les bourses de sécurité familiale, le Pudc et beaucoup de programmes qui sont en train d’être déroulés dans le Mof Avvi.

