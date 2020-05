Selon Dr El Hadji Malick Ndiaye qui a livré les statistiques, «la région de Thiès n’a pas enregistré de cas communautaire depuis plus d’une semaine». Mieux, «sur les 133 infectés par le Coronavirus dans la région depuis le début de la pandémie, les 57 sont guéris». Il détaille : «Le district de Thiès a enregistré 57 personnes infectées, soit près de la moitié des cas recensés. Il est le plus affecté dans la région. Celui de Pout comptabilise 49 cas, Mbour 20 cas et 2 cas dans le district de Tivaouane.» S’agissant de la nouvelle stratégie de lutte du Covid-19 mise en œuvre par le ministère de la Santé, Dr Ndiaye indique que «les services médicaux de la région de Thiès ont confiné chez eux 121 personnes et 75 autres contacts dans des réceptifs hôteliers de la place».

nfniang@lequotidien.sn