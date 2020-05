Le Sénégal a enregistré sa dixième victime du coronavirus. Il s’agit d’un homme de 58 ans, qui était admis à l’hôpital Principal et dont le cas suscitait une certaine crainte chez le personnel médical. Le Sénégal a enregistré son premier décès lié au nouveau coronavirus le 31 mars, en la personne de Pape Diouf, ancien président de l’Olympique de Marseille.

En attendant, il y a au moins 6 cas graves admis aux urgences des hôpitaux Fann et Principal. L’état de santé de ces personnes montre que la situation reste toujours volatile à cause surtout de la persistance des cas communautaires. Sur 807 tests réalisés, 89 sont revenus positifs hier, soit 11,02% dont 86 cas suivis et 3 cas communautaires répartis com­me suit : 2 à la Médina et 1 à Mbour. En dehors de ces chiffres alarmants, il faut souligner que pour la première fois, le Sénégal a enregistré 43 patients déclarés négatifs ; donc guéris. Ce qui fait porter le nombre de patients sortis des centres de traitement à 415. Depuis l’apparition de la maladie le 2 mars dernier, le Sénégal a recensé 1 271 cas positifs dont 415 guéris, 10 décès, une évacuation et 845 patients encore sous traitement dans les différents centres hospitaliers du pays.