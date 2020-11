Sous le thème «La femme, leader de la filière fonio : Un enjeu pour la sécurité alimentaire», l’édition 2020 de la Journée du fonio a été célébrée dans la Cité du Rail. Une occasion pour le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural, Pr Moussa Baldé, d’indiquer qu’avec «l’abandon généralisé de la promotion et de la valorisation du fonio, toutes les investigations scientifiques sur les impacts sociaux, culturels et économiques de la filière fonio sont unanimes à admettre que les activités sur la céréale sont maintenues et préservées grâce aux femmes». Fort de ce constat, le ministre a salué les efforts de toutes les femmes leaders. Dans ce sillage, il invite «les décideurs que nous sommes à identifier les leviers sur lesquels s’appuyer pour améliorer le statut de la femme par le renforcement de ses capacités et de ses conditions de travail».

A en croire le ministre Moussa Baldé, «le constat unanime du rôle de la femme dans la filière fonio est largement partagé sur d’autres filières locales de diversification, à savoir le mil, le sorgho, le sésame et le niébé». De ce fait, dit-il, «la prise en charge du statut de la femme, actrice essentielle pour le développement économique de notre pays est plus que nécessaire, surtout dans ce contexte difficile lié aux effets de la pandémie du Covid-19. Il est évident que l’atteinte en 2023 de l’autosuffisance alimentaire et nutritionnelle de notre pays doit s’adosser à une meilleure valorisation du statut de la femme sur tous les mail­lons de la chaîne de valeurs de notre culture de diversification».

En réponse aux doléances formulées par les actrices de la filière fonio, notamment la disponibilité d’engrais et la mise à leur disposition de matériels agricoles, la tutelle rassure : «Nous sommes en train de mettre en œuvre des conventions avec la Délégation à l’entreprenariat rapide (Der) qui est fait pour les jeunes et les femmes. Nous espérons que très rapidement on va pouvoir mettre à la disposition des productrices du Sénégal du matériel sur toutes les chaînes de valeurs, que ce soit le mil, le fonio et toutes les autres spéculations.»