En prélude au 17ème sommet de la Francophonie, la 11ème conférence des Organisations internationales non gouvernementales (Oing) de la Francophonie s’est tenue à Erevan (Arménie) du 12 au 14 septembre 2018. Elles ont déjà discuté sur le «Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité : source de paix et de prospérité pour l’espace francophone», thème du prochain sommet. La secrétaire générale de la Francophonie, Mme Michaëlle Jean, qui a salué cette initiative, a souligné dans un communiqué que la Société civile constitue «pour la Franco phonie des témoins privilégiés, de véritables vigies, des lanceurs d’alerte… pour nos Etats et gouvernements dans la construction de sociétés nouvelles, plus

justes, plus inclusives, plus attentives à l’humain».