Assane Ndiaye revient avec du lourd. Le chanteur vient de sortir l’album «20 ans». C’est une synthèse mélodique de sa carrière sur du «mbalax» pur et dur. L’album comprend 6 titres et est produit par Domou Joloff. Par ce titre, l’ancien membre du Raam Dann de Thione Seck entend marquer d’une pierre blanche le 20ème anniversaire de son groupe Nguéweul Gui. Il se produira sur la scène du Grand théâtre de Dakar le 22 février 2019.

1er janvier 2000, le jeune Assane Ndiaye enflamme Paris. Ça sera le premier concert de son groupe fraîchement constitué d’anciens membres du Raam Dann. Ainsi dans quelques semaines, ça fera 20 bonnes années que le chanteur et non moins lead vocal du Nguéweul Gui procure tant de plaisir à ses fans. Et pour marquer le coup, Assane Ndiaye revient au-devant de la scène avec un album. 20 ans est sorti le 18 novembre 2019 avec une direction musicale assurée par Papis Konaté. Comme à l’accoutumé, un mbalax pur et dur assorti de textes soutenus, à la limite engagés, en 6 morceaux attend les mélomanes. Hier, il était devant la presse pour revenir sur les contours de la conception de ce disque.

Alors que la tendance est de mixer le mbalax avec d’autres sonorités pour séduire le marché international, Assane Ndiaye reste sur ce qui a fait sa renommée : Un mbalax pur et dur. «Un empire fondé par les armes a besoin de ces dernières pour se maintenir. C’est le mbalax qui a fait de moi ce que je suis devenu. Je ne vois pas pourquoi je devrai le changer. Même si je suis capable de chanter sur n’importe quel genre musical, je reste sur le mbalax pur et dur. Et si je pouvais, j’allais le durcir davantage» a-t-il déclaré, soulignant par la même occasion son ancrage dans le mbalax. Produit par Domou Joloff, 20 ans compte 6 titres. De Serigne Abdou Karim en passant par Fébar à Ngéweul leu nékh sans oublier Wakh jotna, Assane Ndiaye fait son bilan et s’appuie sur son expérience pour entretenir un dialogue avec le Sénégal. La sincérité doit être de mise dans toute relation humaine, a-t-il plaidé de manière résumée dans l’opus.

Son dernier album remontant à 2017, Assane Ndiaye est revenu sur les causes qui l’ont poussé à observer 2 ans de pause avant de sortir une production. «J’ai l’habitude de prendre le temps de bien préparer mes albums. Je suis obsédé par la qualité. Je voulais marquer mon évolution musicale tout en mettant l’accent sur le contenu de mes textes», a-t-il expliqué.

20 ans est sorti sur support physique et digital. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Pour célébrer ces deux décennies de présence musicale, une tournée européenne est programmée. Elle commencera le 21 décembre à Stuttgart. La France, l’Italie et la Belgique vont accueillir Assane Ndiaye qui va finir en apothéose le 22 février 2020 au Grand théâtre de Dakar.