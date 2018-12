Kasimpasa de Mbaye Diagne recevait ce samedi Besiktas pour le compte de la 17e journée de la Super Lig turque. Avec 18 réalisations déjà, l’attaquant sénégalais avait besoin d’un seul but pour battre le record du meilleur buteur sénégalais sur une saison en Super Lig turque. Une seule mi-temps aura suffi à Mbaye Diagne pour entrer dans l’histoire en inscrivant son 19e but de la saison. Le record de buts était à 18 à la 45e minute de jeu. En seconde période, Mbaye Diagne bénéficie d’un penalty qu’il va transformer à la 74e minute de jeu et porter ainsi son compteur à 20 buts désormais et confirmer sa première place du classement des buteurs des grands championnats du monde.

Avec wiwsport.com