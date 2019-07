Les supporters de Pikine n’en reviennent pas. C’est un coup de massue qu’ils viennent de recevoir en voyant leur idole perdre sa couronne de «Roi des arènes». Mais pire, Eumeu Sène n’aura duré qu’un an jour pour jour sur le trône.

En effet, c’est le 28 juillet 2018 qu’il était devenu «Roi des arènes» aux dépens de Bombardier. Et c’est ce dimanche 28 juillet 2019 que le lutteur a perdu sa couronne qu’il voulait conserver jusqu’à sa retraite.

Reste à savoir qui sera le prochain adversaire du nouveau «Roi des arènes». Tout en espérant que le «record» de Eumeu ne sera pas battu… Car apparemment pour être «Roi des arènes» maintenant il faut vraiment s’accrocher…

Rappelons que durant sa carrière, Modou Lô a remporté 20 victoires, fait une fois match nul et concédé 3 défaites, deux fois contre Balla Gaye 2 et le 25 juillet 2015 contre Bombardier pour le titre de «Roi des arènes». Par ailleurs, il est champion Claf (Championnat de lutte avec frappe) 2007-2008.