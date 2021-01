La deuxième vague de coronavirus gagne les régions de l’intérieur du Sénégal. La ville de Vélingara a enregistré 3 nouveaux cas issus de la transmission communautaire, dépistés mercredi passé dans le centre de santé de la commune. Il s’agit de 2 femmes et d’un homme, tous internés à domicile où leur sont administrés les soins. Des cas qui portent à 6 le nombre répertorié au courant de cette 2ème vague et à 96 le total des citoyens dépistés positifs dans ce département depuis mars 2020.

Ces cas surviennent 3 jours après la fin de la quatorzaine de la lycéenne dépistée positive il y a 2 semaines. Elle a repris le chemin de l’école et se porterait comme un charme, selon le personnel du lycée. Aucun autre n’est signalé dans cet établissement et les compagnons de l’élève n’ont pas étaient mises en quarantaine ni dépistés.

L’alerte est sonnée par les autorités sanitaires administrative, en collaboration avec les radios communautaires de la ville qui font dans la sensibilisation et organisent des causeries pour une prise de conscience populaire et collective.