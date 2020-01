Cinq (5) pêcheurs appartenant à une même famille, à Diele Mbam, à Saint-Louis, sont portés disparus depuis jeudi dernier. Six (6) pêcheurs, au total, étaient à bord de la pirogue qui a été retrouvée en Gambie avec un seul corps sans vie.

Selon la Rfm, ils avaient embarqué à Ngaparou, dans le département de Mbour, pour aller pêcher dans les eaux poissonneuses de la Gambie.

« Des membres de notre famille sont partis en mer depuis jeudi dernier. Et, on nous a informés que leur pirogue a chaviré et qu’il n’y avait qu’une seule personne retrouvée morte à bord. Les autres sont portés disparus. Ils étaient six à bord de l’embarcation», explique Abdou Sarr, proche des portés disparus.

Poursuivant, il ajoute : « Celui qui a retrouvé la pirogue est originaire de la Gambie et c’est de là que la famille a été informée. La personne retrouvée morte à bord de la pirogue n’est pas encore identifiée ».

A bord de la pirogue, il y avait le capitaine,Baye Diagne, Baye Macodou Diagne, Lamine Ndiaye, Tahirou Diagne, Adama Diop, Malick Diop. Ils étaient tous originaire du village Diele Mbam de Saint-Louis.

La famille Diagne qui est dans le désarroi demande le soutien des autorités.