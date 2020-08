La situation épidémiologique est très préoccupante à Thiès qui a encore enregistré ce week-end 51 cas communautaires. A ce jour, elle compte plus de 300 patients sous traitement. Une situation qui inquiète le personnel médical.

Thiès stagne dans la zone rouge. La pandémie du Covid-19 continue toujours sa progression dans la Cité du rail qui est le deuxième foyer de la pandémie au Sénégal. Sur les bulletins de la pandémie au coronavirus an­noncés ce week-end par le directeur de la Prévention du ministère de la Santé et de l’action sociale, Dr Mamadou Ndiaye, la région de Thiès est la plus touchée. Elle est créditée de 51 cas communautaires.

En détail, le district de Thiès enregistre 24 cas communautaires, suivi de Mbour (11 cas), Tivaouane (8), Pout (3), Mékhé (3), et les districts de Joal, Ponpenguine et Thiadiaye ont enregistré chacun un cas communautaire. Ce qui porte le nombre de cas communautaires au niveau de la région à 256.

Pour l’heure, les chiffres de la pandémie au niveau de la région médicale s’élève à 1 153, dont 721 guéris, 41 décédés, 1 évacué à l’étranger, 82 en provenance de l’Aibd transférés à Dakar et 308 sous traitement. Ils sont suivis dans les différents Centres de traitement des épidémies (Cte) de Thiès. La région médicale, qui continue d’exhorter les populations thiessoises au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle, demande le port de masque obligatoire dans les lieux publics.