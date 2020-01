Du 5 au 9 février prochain, la région de Tambacounda abritera la 6e édition de la Foire régionale de l’agriculture. Cette initiative qui émane de la Caritas, entre dans le cadre de sa participation aux politiques nationales en matière d’agriculture et de promotion des produits agricoles.

Placée sous le thème «L‘agriculture durable, levier de lutte contre le chômage des jeunes et l’émigration clandestine», cette rencontre, selon le chargé des programmes, vise à contribuer à la création de créneaux d’échanges entre producteurs et acheteurs. Il s’agira aussi, indique Léon Sarr, de permettre aux organisations intervenant dans le secteur, de faire connaître leurs actions. La création d’opportunités de collaboration entre acteurs du secteur aura aussi une place centrale dans l’agenda, d’après M. Sarr.

Tirant un bilan satisfaisant des éditions précédentes avec comme résultats, un nombre évolutif des participants, des visiteurs et des exposants, il a annoncé qu’un certain nombre de dispositifs va être mis en place pour donner un succès à l’édition de cette année. Toutefois, explique le chargé des programmes, l’innovation ma­jeure sera dans la création des journées dédiées aux communes. A ce propos, détaille-t-il, l’occasion sera offerte aux différentes communes participantes, de pouvoir parler chacune, de ses difficultés en matière agricole, de ses potentialités et atouts mais des perspectives et autres enjeux. Et d’ailleurs, poursuit Léon Sarr, un grand forum sur la sécurité alimentaire sera aussi organisé et donnera l’occasion aux acteurs, aux organisations de producteurs, aux services techniques, entre autres participants, de pouvoir discuter et donner leurs positions et proposer enfin des solutions de sortie de crise.

Sur le plan organisationnel, des comités sont en train d’être mis en place et chacun en ce qui le concerne, s’évertuera à donner le meilleur de lui-même pour le succès de l’édition, rassure le chargé des programmes de Caritas qui a fait face à la presse.

