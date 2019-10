A travers un spectacle de chant, de danse, d’acrobatie et de musique traditionnelle, la troupe artistique de la ville de Hangzhou, invitée par l’ambassade de Chine à Dakar, a montré ce vendredi au Grand Théâtre à quel point la culture chinoise est riche et diversifiée. Cette soirée culturelle entre dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine.

A 70 ans seulement de la proclamation de sa République populaire, la Chine n’est pas que 2e puissance économique mondiale. Elle est aussi une puissance culturelle. La troupe artistique de la ville de Hangzhou, invitée par l’ambassade de chine, en a fait la démonstration ce vendredi au Grand Théâtre à l’occasion de la célébration du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Il est 21h quand le spectacle débute dans une salle quasi pleine, occupée majoritairement par les ressortissants chinois. Devant un public interculturel et acquis à sa cause, les Chinois ont montré les multiples facettes de leur culture. Les prestations de danse traditionnelle, de danse acrobatique, de chanson, d’opéra chinois, de tours de magie… ont stupéfié les spectateurs. Si certains d’entre eux se sont mis à acclamer durant presque 3 tours d’horloge, d’autres en sont restés bouche bée.

A travers cette cérémonie de haute facture, la Chine veut que tout le monde connaisse de mieux en mieux sa culture. Cela s’explique par la présence du corps diplomatique parmi les invités d’honneur. En effet, la soirée s’est tenue sous la présence de la représentante du gouvernement sénégalais, Mme Aminata Touré, du secrétaire général du ministère de la Culture du Sénégal, Birane Niang, mais aussi d’invités européens, coréens et arabes. «C’est un très beau spectacle. La Chine est aussi un pays artistique et nous avons vu plusieurs images de la Chine : chanson classique, chanson moderne, masque», a apprécié Mme Touré.

Un centre culturel chinois au Sénégal annoncé

Le spectacle offert par le ministère de la Culture de la chine ce vendredi, au Grand Théâtre, est aussi une célébration des échanges culturels sino-sénégalais. «Nous voulons justement magnifier cette amitié. Et donc, nous célébrons l’excellence de notre relation», a déclaré Mme Touré. Qui ajoute : «C’est toujours un grand plaisir de venir célébrer avec l’ambassadeur de la République populaire de Chine et toute la communauté chinoise et aussi les amis sénégalais le 70e anniversaire de la République populaire de Chine.» Le pont culturel entre les deux pays est déjà dressé, selon Zhang Xun, l’ambassadeur de Chine. «Entre la Chine et le Sénégal, nous avons déjà établi un partenariat stratégique de coopération globale depuis 2016. De notre côté, on va faire de notre mieux avec nos amis sénégalais pour que ce pont soit plus solide, plus long, et plus élargi», dit-il. Avant d’annoncer : «Nous sommes en train de construire le centre culturel chinois. Ce sera un grand centre qui va jouer un rôle essentiel dans les échanges entre nos deux pays.»

Le Président sénégalais Macky Sall est allé plusieurs fois en Chine. Et il a eu l’occasion d’accueillir le Président chinois en terre sénégalaise.

