Pour le moment troisièmes de Ligue 1 française avec Rennes, les Sénégalais Edouard Mendy et M’baye Niang jouent à Nice ce week-end. Un match qui pourrait faire basculer leur destin européen.

Virtuellement qualifiés pour la prochaine UEFA Champions League à l’heure où l’on écrit ces lignes, ces derniers vont affronter une formation niçoise qui n’a plus perdu depuis six matchs désormais, qui brille à domicile avec un dernier bilan de cinq succès consécutifs, et qu’ils n’ont plus réussi à battre depuis huit affrontements maintenant.

Alors que le FC Nantes n’est plus qu’à quatre points derrière, le LOSC à cinq, et Montpellier à six, le Stade Rennais peut donc perdre gros ce week-end au classement, en cas de revers concédé sur la pelouse de l’Allianz Riviera.

Pourtant impeccables depuis l’entame de la saison 2019-2020 – Niang a par exemple marqué neuf fois, et Mendy conservé ses buts inviolés huit fois – les Lions savent donc qu’ils devront être particulièrement bons vendredi soir, s’ils souhaitent connaître l’ivresse des grands matchs européens la saison prochaine. Comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et autres Idrissa Gana Gueye, Edouard Mendy et M’Baye Niang sont aux portes de la prochaine Ligue des Champions. A eux de se montrer brillants, dans ce genre de rencontres décisives.